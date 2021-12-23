حياة كريمة: ثقة المواطنين في الحكومة دفعتهم للتبرع بأراضيهم للمشروعات «فيديو»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المشروع الرئاسي تغلب على تحديين بارزين لتنمية الصعيد، من خلال التكاتف بين المجتمعات المحلية وجهات التنفيذ والحكومة والمجتمع المدني والتنسيق عالي المستوى بين أجهزة الدولة، كان أحدهما توفير الأراضي، لافتًا إلى أن ثقة المواطنين في حكومتهم جعلتهم جزءً من الحل، وتبرعوا طوعا ببعض الأراضي المطلوبة لإتمام المشروعات.

عدد كبير من الأراضي كان مطلوبا

وأضاف «جاد الكريم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر قناة EXTRA NEWS، من تقديم الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، أنه كان يجب إتاحة مساحات كبيرة من الأراضي، حتى يتم تنفيذ مشروعات ضخمة بالتوازي، إذ توجد محطات الرفع ومحطات المعالجة ومدارس وغيرها: «في المرحلة الأولى كنا في حاجة إلى 6 آلاف قطعة أرض، وكان ذلك رقما كبيرا للغاية، لأن الدولة المصرية لم تتعود على تنفيذ المشروعات بهذا القدر على مدار العقود الماضية».

قدرة كبيرة على التنسيق

وتابع مدير الإدارة المركزية لمشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية: «تغلبنا على هذا التحدي من خلال قدرة الإدارة المحلية على التنسيق مع كل مؤسسات الدولة، وبالتالي كل الأراضي المملوكة للدولة تم إعادة استخدامها لكي تفي بالغرض وتتيح الأراضي المطلوبة للمشروعات الإنشائية».

وواصل أن ثقة المواطنين في حكومتهم جعلتهم جزءً من الحل، وتبرعوا طوعا ببعض الأراضي المطلوبة لإتمام المشروعات، أما التحدي الثاني فكان التنسيق بخصوص عمليات البناء: «نعمل في شوارع تبلغ 4 امتار، وبالتالي فهي ضيقة مقارنة بالمرافق التي نريد إدخالها، وبالتالي كان لا بد من توفر قدر كبير من التنسيق والاحترافية والحلول خارج الصندوق».