«ناصر الاجتماعي»: صرف النفقة بالمحمول شهريا وخصم جنيه واحد عن كل مائة

يكثف بنك ناصر الاجتماعي جهوده بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، لتنفيذ خطة التحول الرقمي، وذلك تماشيا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة.

بنك ناصر يطلق خدمة المحفظة الإلكترونية

وقرر بنك ناصر اقتحام هذا المجال بهدف التيسير على العملاء من مستحقي النفقة لسهولة وسرعة وصول الخدمة لهم، وذلك بعد استخدام المحفظة المالية عن طريق المحمول، أحد الوسائل الرئيسية المستخدمة لتنفيذ الشمول المالي تنفيذا لسياسة الدولة بهذا الصدد.

54 فرعا للبنك تتعامل مع مستحقي النفقة

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، أن عدد فروع بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجمهورية يبلغ 93 فرعا، وأن عدد فروع البنك المنوط بها التعامل مع مستحقي النفقة 54 فرعا.

شروط نفقة المحمول

وقال البنك، في بيان رسمي، إن المواطنين الراغبين فى تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول يقومون بذلك مرة واحدة فقط من خلال استمارة تسجيل تقدم في فرع البنك، أو بإحدى منافذ شركات المحمول المختلفة، ولا يتم إلغاء الطلب الإ بناء على رغبة العميل أو انتهاء إستحقاق النفقة.

وأكد البنك، أن شركات المحمول ستقوم بإرسال كود للصرف على هيئة رسالة على المحمول، ويتم تغييره شهريا حفاظا على أموال مستحقي النفقة، ويُخصم مبلغ جنيه واحد فقط عن كل مائة جنيه من مستحقي النفقة، ولا يتم تنفيذ أي خصومات على مستحق النفقة حتى ولو كان انتهاء رصيد العميل على الهاتف المحمول.

تحديث البنية التكنولوجية في بنك ناصر

يجدر الإشارة إلى أنَّ بنك ناصر يشهد في الوقت الحالي، عملية مكثفة من التحديثات خاصةً في البنية التحتية التكنولوجية، وذلك باعتباره المحرك الأساسي في العملية المصرفية.

وتشمل خطة تطوير المصرف، تحديث البنية التكنولوجية من نظم المعلومات في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني، بجانب تزويد الفروع بماكينات الصرف الآلي ِ«ATM».