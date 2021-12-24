الأعلى للجامعات يناقش الاستعدادت النهائية لامتحانات التيرم

يعقد الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا من الموضوعات أبرزها الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

المجلس سيناقش الاستعدادات لسيناريوهات كورونا

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه من المقرر أن يتم عقد مجلس الجامعات الخاصة الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالتعليم الجامعي وقواعد تنسيق القبول، والمواعيد المقترحة لفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة للعام الجامعي المقبل، وكذلك مناقشة مقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ قرارات الأعلى للجامعات في مواجهة أزمة كورونا خلال الامتحانات بمنع دخول الطلاب غير المطعمين إلى الامتحانات.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية، على الجاهزية التامة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021/2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدين أنه سيتم منع دخول أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا، إلى الامتحانات، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب وتقليل كثافات اللجان لتصل إلى ثلث قوتها الطبيعية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على الاستعداد التام للامتحانات، مؤكدا أن نسب التطعيمات تجاوزت الـ 97%، بالعديد من الكليات، لافتا إلى أنه سيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، في إجراءات الوقاية والسلامة للجميع.