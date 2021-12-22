جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022 جميع المحافظات

أزاحت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات الستار عن جداول امتحانات الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول للعام الدراسي 2021/ 2022، في مختلف المدارس الحكومية واللغات والخاصة، عقب الانتهاء من إعداد الجداول واعتمادها من المحافظين، والتي تنطلق في شهر يناير وتنتهي في شهر فبراير، طبقاً للجدول الذي وضعته كل محافظة، حيث تُعقد الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية صارمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ، حيث جرى الإعلان عن الجداول النهائية في محافظات الفيوم والمنوفية والشرقية والغربية والقليوبية وبني سويف والقاهرة والجيزة والدقهلية والإسكندرية وقنا.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالفيوم

اعتمد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2022 بالفيوم، حيث تنطلق يوم السبت 29 يناير وتنتهي يوم الخميس 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

وفي محافظة سوهاج، جرى اعتماد جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2022، لنصف العام، حيث تبدأ 29 يناير المُقبل وتنتهي يوم 3 من نفس الشهر وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي ببني سويف

وتنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022 بدءاً من 29 يناير حتى 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمنيا

ويشير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022 بمحافظة المنيا إلى انطلاق الامتحانات بدءاً من 26 يناير المُقبل وحتى 3 فبراير، بينما تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني من 22 يناير وحتى 26 يناير، فيما تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم من 24 يناير وحتى 2 فبراير، وأخيراً امتحانات الثالث الإعدادي للمكفوفين من 29 يناير وحتى 3 فبراير.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية تم الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022، على أن يبدأ السبت 29 يناير وينتهي الخميس 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022، حيث تنطلق أعمال الامتحانات يوم 29 يناير وتنتهي يوم 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022 بمحافظة المنوفية، فإنّ الامتحانات تبدأ السبت 29 يناير وتنتهي الخميس 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

ووفقاً لجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول 2022 بمحافظة القليوبية، فإنّ امتحانات نصف العام تنطلق السبت 29 يناير وتنتهي الخميس 3 فبراير كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالوادي الجديد

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 والتي تنطلق الاثنين 24 يناير وتنتهي يوم 31 من نفس الشهر طبقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بقنا

وفي محافظة قنا، جاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي تيرم أول للعام الدراسي الجديد 2021 – 2022 كالتالي حيث يبدأ 29 يناير وينتهي في 3 فبراير كما هو موضح في الجدول:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالغربية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية أنّه تم الانتهاء من وضع جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنصف العام، والتي تبدأ يوم 29 يناير وتنتهي 3 فبراير وفقاً للجدول التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالشرقية

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن اعتماد جدول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لنصف العام، للعام الدراسي 2021 – 2022 لتبدأ يوم السبت 29 يناير وتنتهي الخميس 3 فبراير كما هو موضح بالجدول التالي: