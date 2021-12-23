الداخلية: ضبط 7882 دون كمامة.. و272 قضية مخابز ودقيق

وجّهت وزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين للقرارات الحكومية، وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 7882 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، حي جرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7855 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 757 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّه جرى تحرير 757 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 223 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1507 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

ضبط 272 قضية مخابز ودقيق

وأسفرت الحملات عن ضبط 272 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 27,700 طن- 585 بطاقة، وضبط 109 قضايا غش غذائي بمضبوطات بلغت 410,265 طن، 88901 عبوة، 4 قطع، فضلا عن ضبط 12 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 15,762 طن، 10050 عبوة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 22 قضية غش غير غذائي، بمضبوطات بلغت 69,455 طن، 79450 عبوة، 409720 قطعة، 15532 مترا، وضبط 26 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 45500 لترا، 1167 إسطوانة، واتخذت الإجراءات القانونية.