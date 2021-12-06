ضبط 8408 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، 8408 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8365 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 43 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

219 قضية لتداول الشيشة

كما حررت وزارة الداخلية 863 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبطت 219 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1229 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

قرارات مجلس الوزراء بشأن التدابير الاحترازية والوقائية

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.