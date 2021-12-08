ضبط 8455 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 8455 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، إلى جانب إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 206 قضايا في مجال منع تداول الشيشة

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 8455 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 8422 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 33 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 864 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

تحرير 864 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 206 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة (الشيشة)، بإجمالي مضبوطات 1173 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.