ضبط 8424 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تقرها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن عدد من التجاوزات.

ضبط 8424 شخصا لا يرتدون الكمامات الواقية

ضبط 8424 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8392 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 32 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

عدم الالتزام بقرارات الغلق

تحرير 819 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1201 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.