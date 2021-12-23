ضبط 4 مصانع أعلاف غير مرخصة بها 297 طن منتجات مغشوشة بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، إقامة بعض الأشخاص «مصانع» عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر، مما يؤثر على سلامة تلك المنتجات ويؤدي استهلاكها إلى التأثير سلباً على جودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق مديرية أمن القليوبية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.

ضبط 4 مصانع عشوائية دون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط «4 مصانع» عشوائية «دون ترخيص»، يتم خلالها تعبئة وتداول مركزات الأعلاف والمخصبات الزراعية باستخدام المخلفات المعدنية، كما أمكن ضبط المديرين المسؤولين عنها، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 150 طن مواد خام، ومنتج نهائي لمركزات أعلاف حيوانية، مُصنعة من مخلفات المجازر وأحشاء الدواجن دون ترخيص معبأة داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية 147 طن مواد خام، ومنتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومُصنعة من مواد خام مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر منسوبة لشركات وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.