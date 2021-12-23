فيلم «مربع برمودة» يحقق 95 ألف جنيه في أول أيام عرضه

حقق فيلم «مربع برمودة» ما يقرب من 95 ألف أمس في أول أيام عرضه بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالأكشن، ويجسد الفنان مصطفى خاطر في الفيلم، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، وتمر الشخصية بتحولات درامية كثيرة.

وتجسد الفنانة روجينا ضمن أحداث الفيلم شخصية «تيتي السلحدار»، وتبعد أحداث فيلم «مربع برمودة» عن قصة مثلث برمودا الغامضة، كما أن المقصود من اسم الفيلم هو شهر «برمودة» في التقويم المصري القديم.

فريق عمل فيلم «مربع برمودة»

«مربع برمودة» من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض

حقق فيلم «برا المنهج»، لماجد الكدواني، ما يقرب من 77 ألف جنيه، أمس بدور العرض، ويشهد الفيلم التعاون الثالث بين عمرو سلامة وماجد الكدواني، حيث شاركا سويًا بفيلم «شيخ جاكسون»، عام 2017، بالإضافة إلى فيلم «أسماء» عام 2011.

فيلم برا المنهج بطولة ماجد الكدواني والطفل عمر شريف، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: «روبي، وأسماء أبو اليزيد، ودنيا ماهر، وأحمد خالد صالح»، قصة وإخراج عمرو سلامة، وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة، ومدير التصوير أحمد بشاري شيكو، وإنتاج Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد.

إيرادات فيلم «ريتسا»

حقق فيلم «ريتسا» ما يقرب من 45 ألف جنيه، والفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة الجذور، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتم الإعلان عن بدء التصوير حتى يتم طرحه بدور العرض السينمائي والذي أعلن أنه سيكون خلال موسم الربيع المقبل عام 2021.

إيرادات فيلم «المحكمة»

بينما حقق فيلم «المحكمة» ما يقرب من 16 ألف جنيه، بينما فيلم «عروستي» حقق 7 و640 ألف جنيه، وحقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» 11 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «الأنس والنمس» حقق 7 آلاف جنيه.