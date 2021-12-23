مدبولي: عقد الاجتماع الأسبوعي للحكومي بين مقري القاهرة والعاصمة الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه اتفق مع الوزراء على أن يكون عقد الاجتماع بالتبادل بين المقر القديم والمقر الجديد: «هيبقى أسبوع هنا وأسبوع هناك، حتى يتواجد رئيس الوزراء مرتين في الشهر بالعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتم الاستقرار الدائم».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أحب أن أوجه كل الشكر والتقدير للرئيس على الجهد الهائل الذي يحدث في مصر، ولولا هذه الرؤية الثاقبة لمستقبل هذه الدولة والإرادة السياسية الكبيرة لما اتحدنا في تنفيذ هذا المشروع، وأي مسؤول أجنبي يزور هذا المكان لا يستطيع استيعاب أن كل هذا العمل انتهى في هذه المدة».

حلم الدولة أن يشعر كل مواطن بمصر أن التنمية وصلت باب بيته

وتابع، أن ما حدث في العاصمة الإدارية عنوان للجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قال إنها ستكون خطوة من ضمن 1000 خطة تحتاجها الدولة المصرية حتى تصل إلى حلمها، وهو أن يشعر كل مواطن بكل شبر في مصر بأن هناك تنمية حقيقية تحدث حتى باب بيته، وهو ما يحدث أيضا في مشروع حياة كريمة الذي يستهدف الريف المصري الذي ظلّ لفترات طويلة دون تنمية حقيقية.

8 قرارات في أول اجتماع بالعاصمة الإدارية

وأعلن مجلس الوزراء في اجتماع تاريخي للحكومة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على عدد من القرارات المهمة، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.