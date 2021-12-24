أماكن تصلح للاحتفال بالكريسماس.. هتتصور وتاكل وترفه عن نفسك

مع اقتراب نهاية عام 2021، يستعد الكثير من محبي الاحتفال بليلة رأس السنة، للبحث عن أماكن مناسبة يمكن الخروج بها لقضاء ليلة رأس السنة برفقة الأصدقاء المقربين والأقارب، ويشمل البحث تلك المناطق التي تتزين من أجل الكريسماس، حتى يستطيع الراغبون في الاحتفال التقاط بعض الصور التذكارية بجانب زينة رأس السنة المميزة.

وتحرص الكثير من الأماكن الترفيهية والتي يمكن الخروج لها في ليلة رأس السنة للاحتفال بتلك المناسبة على تجميل المكان بزينة الكريسماس، حتى تشعر الزائرين بالأجواء، وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، الأماكن التي يمكن الخروج إليها لقضاء ليلة رأس السنة بها، والتي تتميز بحرصها على وضع الزينة، والتي جاءت كالتالي:

أماكن يمكن الخروج إليها للاحتفال بالكريسماس

حرصت الكثير من الأماكن على وضع زينة رأس السنة لجذب الزائرين للاحتفال بتلك المناسبة فيها، وتتمثل في:

1- الشيخ زايد بأكتوبر

تجملت شوارع مدينة الشيخ زايد بزينة الكريسماس استعدادا لاستقبال المواطنين للاحتفال بتك المناسبة، إذ حرص الكثير من المحلات والمولات التجارية على تزيين الشوارع المحيطة بها بزينة الكريسماس، لجذب الزائرين للاحتفال بتلك المناسبة في الشيخ زايد.

2- الكوربة

يحرص الكثير من المواطنين بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة بالقاهرة كل عام على تزيين شوارع وأحياء الكوربة بالزينة الخاصة بالكريسماس، ولكنها تميزت هذا العام عن سابقه، إذ حرص أهالي المنطقة على صناعة أكبر شجرة كريسماس في مصر، ما جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينوون الذهاب إلى الكوربة هذا العام للاحتفال بالكريسماس.

3- المولات التجارية

تعد المولات التجارية من أهم وأبرز الأماكن التي تحرص على تجميل تلك المولات بزينة الكريسماس، وذلك حتى تستطيع جذب الراغبين في الاحتفال بتلك المناسبة، لقضاء ليلة رأس السنة بها، ومن أهم تلك المولات «كايرو فيتستيفال سيتي، سيتي سنتر ألماظة، سيتي ستارز مول، مول مصر، مول العرب، صن سيتي».