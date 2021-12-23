حظك اليوم برج الأسد الخميس 23-12-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالمظهر واللباقة في الحديث، يعد أبرز صفات مولود برج الأسد كما يعرف بشخصية مغرورة بشكل كبير، ويميل للتسلط وأخذ زمام الأمور لتمتعه بشخصية قيادية وصارمة فيفرض قراراته بأسلوبه الخاص.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في برجك يساعدك على تحقيق تقدم واليوم تشارك من حولك بأفكارك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ في منزل الحب يعدك بأوقات حلوة تساعدك أن تبدو مميزا، وفاتنا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.