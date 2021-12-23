إصابة 15 شخصا في تصادم سيارتين نقل محملتين بالعمال بكفر الشيخ

أصيب 15 عاملاً في تصادم بين سيارتين نصف نقل محملتين بالعمال، على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، تم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيات مطوبس ورشيد المركزيين.

رئيس مدينة مطوبس ينفي وجود وفيات في الحادث

وقال ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إن العمال المصابين حالاتهم مستقرة، حيث يعانون من إصابات طفيفة، مؤكداً في تصريحات لـ«الوطن»، عدم وجود وفيات نتيجة الحادث، كما روجت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نقل المصابين لمستشفيات مطوبس ورشيد المركزيين

وأضاف أن الحادث وقع بين سيارتين نصف نقل، حيث اصطدمت إحداهما بالأخرى من الخلف، مشيراً إلى أن السيارتين كانتا محملتين بالعمال، حيث تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى مطوبس المركزي، كما جرى نقل عدد آخر من المصابين، بواسطة سيارات الإسعاف، إلى مستشفى رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة، لقربها من موقع الحادث.

رئيس مطوبس يطمئن على المصابين

وأوضح «خداش» أنه اطمأن على المصابين، مؤكداً أن إصاباتهم بسيطة، ويجري تقديم العلاج اللازم لهم داخل استقبال المستشفيين، مع تواجد الأطباء، كما يجري تقديم الأدوية والعلاج اللازم.

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مأمور قسم شرطة مطوبس، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من محطة المياه الشمالية، بنطاق المركز.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 15 عاملاً، وجرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لاستقبال عدد من المصابين بمستشفى رشيد المركزي.