حمادة العادلي رئيسا لغرفة الحرف اليدوية و«النشار ومصطفى» وكيلين

قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الغرفة أجرت اليوم، انتخاباتها الداخلية، لاختيار رئيس للغرفة ووكلين وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021- 2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضوا.

فوز حمادة العادلي بمنصب رئيس غرفة الحرف اليدوية

وكشف «الشربيني»، في بيان له، أن الانتخابات الداخلية أسفرت عن فوز حمادة العادلي بمنصب رئيس غرفة الحرف اليدوية، وممثل الغرفة في اتحاد الصناعات، وإسماعيل مصطفى ومحمد النشار وكيلين للغرفه، فيما جرى اختيار محمد عبد الموجود ومنى الإبياري أعضاء هيئه المكتب.

15 عضوا لكل مجلس إدارة غرفة صناعية

من الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

كما جاءت آخر انتخابات للغرفة في الرابع من نوفمبر الماضي، التي انتهت بإعلان فوز 12 مرشحا بالتزكية، حيث أعلنت اللجنة المشرفة برئاسة اللواء مؤمن مخيمر وعضوية الدكتور خالد عبد العظيم وأحمد المسلمي المستشار القانوني لاتحاد الصناعات، عن اجراء انتخابات أخرى خلال أسابيع، خاصة بتشكيل مجلس إدارة جديد، يخلف المجلس السابق.

وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن»، دعى مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية السابق، إلى إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي، مثل مبادرة التمويل الصناعي، التي أطلقها المركزي بتوجيهات رئاسية، بقيمة 200 مليار جنيه.

وكشف رئيس الغرفة السابق وقتها، عن عملها على وضع خطة لبحث سبل إنعاش قطاع الحرف اليدوية وتعظيم الاستفادة منه وتحويله إلى قطاع رسمي، لافتا إلى أهمية سلسلة المعارض التي تعرض منتجات الحرف اليدوية.