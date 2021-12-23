تكريم خريجي دورة الذكاء الاصطناعي للصحفيين بالإسكندرية «صور»

اختتمت نقابة الصحفيين، اليوم، الدورة التدريبية المتقدمة، التي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، وخلال حفل التخرج، جرى تكريم 64 صحفيا من الزملاء، بالإضافة إلى منحهم شهادات التكريم والتخرج.

وبحسب بيان عن اللجنة، حضر الحفل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الكاتب الصحفي فكري عبدالسلام رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، والسيد سعيد السكرتير العام، وعمرو حافظ وكيل النقابة، وهاني العوضي أمين الصندوق، ورامي ياسين وكيل النقابة، وهدى الساعاتي عضو مجلس الاظارة، وبسمة الشحات عضو مجلس النقابة.

وشملت الدورة التدريبية، 4 دورات متقدمة في الذكاء الإصطناعي في الصحافة والإعلام، دارت الدورة التدريبية الأولى، حول مهارات الكتابة الصحفية وفنون «الديسك» للكاتب الصحفي محمد الدسوقي، التي شملت:

مهارات الكتابة الصحفية

أساليب كتابة الفنون الصحفية «الخبر والتقرير والتحقيق والفيشتر»، أساليب معالجة الأخطاء اللغوية، أساليب معالجة أخطاء الصياغة الصحفية ومهارات احتراف «الديسك».

مهارات كتابة العناوية الصحفية

أما الدورة الثانية فهي دورة مهارات الكتابة الرقمية ومحركات البحث «SEO»، تحت إشراف الكاتب الصحفي وخبير الصحافة الرقمية، وتصميم وتطوير المواقع الإخبارية محمد الضبعان.

وهذه الدورة، تساعد الصحفي على اكتساب مهارات الكتابة الرقمية باحترافية في المواقع الإلكترونية، لضمان توصيل الرسالة الصحفية لأكبر قطاع من الجمهور، وتشمل المحاور التالية:

- قواعد الكتابة الرقمية للمواقع الإلكترونية.

- مهارات الكتابة المتوافقة مع محركات البحث «SEO».

- المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث.

مهارات التسويق الإلكتروني

أما الدورة الثالثة «مهارات التسويق الإلكتروني»، تحت إشراف الكاتبة الصحفية وخبيرة التسويق الإلكتروني شيرين عجمي، هدفت إلى تعلم مهارات تسويق الموضوعات الصحفية، وضمان انتشارها ووصولها لأكبر عدد من المشاهدين، وتحقيق الأرباح من جمهورها.

وشملت الدورة المحاور التالية:

- مهارات التسويق الإلكتروني.

- أنواع وطرق وأساليب التسويق الإلكتروني.

- مهارات استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التسويق الإلكتروني.

- تعلم تقنيات التسويق الإلكتروني «الإنفوجراف، والفيديوجراف، والفوتو شوب، والمونتاج».

- مهارات صناعة وقيادة الترند.

تقنيات الواقع المعزز والعالم الافتراضي

أما الدورة الرابعة «تقنيات الواقع المعزز والعالم الافتراضي والربط بينها وبين الصحافة الورقية والإلكترونية»، تحت إشراف خبيرة الإعلام والذكاء الاصطناعي، الإعلامية رضا الكرداوي.

وتضم الدورة، العديد من المحاور من أهمها:

- مهارات وتقنيات الواقع المعزز في الصحافة والإعلام.

- مهارات صناعة نماذج الواقع المعزز، وربطها بالصحافة الورقية.

- مهارات صناعة الصور والفيديوهات والمجسمات «3D» وغيرها من المهارات والتقنيات المستخدمة في صحافة الذكاء الاصطناعي.