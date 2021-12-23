أحمد عبدالحميد رئيسا لـ «صناعات البناء» لدورة جديدة مدتها 4 سنوات

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، اليوم، نتيجة الانتخابات الداخلية لغرفة صناعات مواد البناء، باختيار رئيس الغرفة ونوابه، وأعضاء هيئة المكتب، ومرشح الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وذلك في ضوء اكتمال باقي أعضاء مجلس الإدارة إلى 15 عضوا، بعدما أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا بتعيين 3 أعضاء جدد.

وأسفرت نتيجة الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء دورة 2021-2025 بفوز أحمد عبد الحميد رئيسا، ومحمد خطاب وسيد أباظة نائبين، وأحمد حافظ وأحمد شرين كريم أعضاء هيئة المكتب، وكمال الدسوقي مرشح الغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

ووجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، الشكر والتقدير إلى هشام أبو العز لتمثيله المشرف للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، طول السنوات الماضية.

نتائج انتخابات مجلس إدارة الغرفة الشهر الماضي

وجاءت انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات البناء الشهر الماضي، علي النحو التالي، فوز كل من، أحمد عبد الحميد، وعلى سنجر، وسيد أباظة، وإسماعيل لقمة بمقاعد فئة المنشآت الصغيرة.

كما فاز بمقاعد فئة المنشآت المتوسطة كل من، ياسر راشد، والدكتور كمال الدسوقي، وهشام أبو العز، وإبراهيم غالي، بينما علي مقاعد المنشآت الكبيرة، فاز بها، حسام السلاب وإمام عفيفي، ومحمد خطاب، وأحمد حافظ، بينما عين كل من أحمد شيرين كريم، وطارق عبدالحميد الخضيري، وطه زيدان عبدالجواد.

15 عضوا لكل غرفة صناعية.. شرط رئيسي

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء.