طلاب معهد «دمتيوه» بكوم حمادة يختمون القرآن على قبر معلمهم

شهدت قرية «دمتيوه» التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، لفتة إنسانية من جانب طلاب المعهد الأزهري بالقرية، الذين سرعان ما توجهوا إلى مقابر القرية، عقب انتهاء اليوم الدراسي، لزيارة قبر معلمهم «أحمد جمعة جوهر»، الذي توفى هذا الأسبوع، وقاموا بختم القرآن الكريم على قبره، وفاءً وتقديراً له.

وعمل المعلم الراحل محفظاً للقرآن الكريم بمعهد «دمتيوه» الأزهري، كما كان يقوم بتعليم الطلاب أحكام وتلاوة القرآن، وكذلك بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية، وتخرج على يديه عدد كبير من أبناء القرية.

حزن بين طلاب معهد «دمتيوه» لرحيل معلم القرآن الكريم

وتوفى «جوهر» قبل 3 أيام، مما أثار حالة من الحزن بين طلابه وزملائه بالمعهد الأزهري الذي كان يعمل به، حيث توجه طلاب المعهد إلى المقابر، للدعاء له بالمغفرة وأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وطلابه وذويه الصبر والسلوان.

وكان المعلم الراحل يتميز بحسن الخلق وحبه للعمل الخيري، كما يشهد له الجميع بمشاركته في العمل الخيري، وإعانة المحتاج من أهالي قريته وكذلك القرى المجاورة.

«جوهر» عمل محفظاً للقرآن الكريم بالمعهد دون أجر

وقال «صابر سكر»، أحد أبناء القرية، يعمل محامياً، إن الشيخ «أحمد جمعة جوهر» كان حريصاً على تحفيظ الطلاب القرآن الكريم، بمعهد «دمتيوه» الابتدائي الأزهري، وذلك بدون أن يتقاضي أي أجر داخل أو خارج المعهد.

وأضاف «سكر» أن هذه اللفتة الإنسانية، التي قام بها الطلاب بدون أي توجيه من أحد، حيث أنها نابعة من حبهم للمعلم الذي فارق الحياة، مشيراً إلى أنهم سيسعون خلال الأيام المقبلة على تكرار مثل هذه اللفتة، وزيارة قبر الشيخ والدعاء له.

وأشار عدد من أهالي القرية إلى أن المعلم الراحل ساعد عدداً كبيراً من أبنائهم في حفظ القرآن الكريم كاملاً، دون أن يتقاضى أي أجر، حيث أنه وهب علمه لتعليم غيره من الأطفال والكبار.