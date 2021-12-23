الأمطار تؤثر على حركة الأسواق.. وتداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد هطول أمطار مستمرة اليوم الخميس، مصحوبة بموجة طقس بارد، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما يقرب من 11 درجة مئوية، الأمر الذي أثر على حركة المارة في الأسواق بالمدينة التجارية.

انتشار سيارات الكسح بشوارع بورسعيد

وشهدت أسواق مدينة بورسعيد حالة من الركود في البيع، خلال سقوط الأمطار، خاصةً مناطق «سوق العصر، والأسماك، والتجاري، والحميدي، والثلاثيني، والبازار»، فيما انتشرت سيارات الأحياء فى مختلف الشوارع، لشفط مياه الأمطار، وإزالة تجمعات الطين من جوانب الطرق.

«بكري»: تطهير البالوعات خلال سقوط الأمطار

وأكد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء الخميس، أن أعمال النظافة وتطهير البالوعات مستمرة حتى خلال الأمطار، حيث تم نشر سيارات «الفاكيوم»، وسحب تراكمات المياه بمختلف شوارع الحي، إضافة إلى رفع المخلفات والرمال، لمنع سقوطها في الشنايش وبالوعات تصريف مياه الأمطار.

وأضاف رئيس حي المناخ أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تطورات حالة الطقس بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنه يجري المرور على مختلف شوارع الحي، للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار، كما تم وضع خطة استعداد لمواجهة طوارئ الطقس قبل وأثناء وبعد موجة التقلبات والأمطار، بمشاركة مختلف القيادات التنفيذية، وفريق العمل بإدارة المنشآت الصحية بالحي.

موانئ بورسعيد لم تتأثر بالطقس وتداول 22 سفينة

من ناحية أخرى، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى بيان لها قبل قليل، أن موانئ بورسعيد لم تتأثر بموجة الطقس السيئ، حيث سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، وسجّل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات، وخروج 6 سفن، ويتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتي حاويات، ويتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة، ويتواجد على الأرصفة سفينة أخرى للبضائع العامة.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ، لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.