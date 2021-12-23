مباحثات «مصرية - عمانية» حول تنمية التعاون التجاري والصناعي والاستثماري

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى، فى جلسة موسعة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك، بهدف تنمية وتطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، لتعكس عمق وتاريخية العلاقات المشتركة بين مصر والسلطنة والعلاقات السياسية المتميزة التى تربط قيادتى البلدين.

وقالت «جامع» إن هناك إمكانية للاستفادة من السوق العمانية كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول الخليج وعدد من الأسواق التى ترتبط معها عمان باتفاقيات للتجارة الحرة، ويمكن أيضاً الاستفادة من السوق المصرية كنافذة لدخول المنتجات العمانية لأسواق دول القارة الأفريقية، وبصفة خاصة أسواق دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (الكوميسا) البالغ عددها 21 دولة. وقال «اليوسف» إن عمان حريصة على مد جسور التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، وتتطلع للاستفادة من التجارب والخبرات المصرية فى المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك فى توطيد العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

وأكد «اليوسف» أيضاً حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال التجارة الإلكترونية وآليات العمل والبيئة اللوجيستية والتشريعية الخاصة بها، خاصة فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كورونا للتحول نحو المعاملات الرقمية.