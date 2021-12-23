العثور على 20 حماراً مسلوخاً في مصرف بالغربية «صور»

أشرف مسؤولون من مديريتي الري والطب البيطري في محافظة الغربية، اليوم الخميس، على دفن 20 حماراً مسلوخاً، تم العثور عليها ملقاة في أحد المصارف بدائرة مركز طنطا، وذلك بعد إحراقها، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك منع انسداد المجرى المائي.

حملات يومية لتطهير الترع والمصارف

وأكد مسؤول بمديرية الري في الغربية، في تصريحات له قبل قليل، أن هناك حملات يومية تقوم بها إدارات الري بمدن ومراكز المحافظة، لمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف من القمامة والمخلفات، مشيراً إلى أنه تم اليوم العثور على حمير نافقة ملقاة في مصرف «شوبر»، بمركز طنطا، وتبين أنها مسلوخة الجلد، وملقاة على جانب المصرف.

وأشار المصدر إلى أنه تم على الفور التواصل مع مديرية الطب البيطري بالغربية، وإرسال لجنة لمعاينة الحيونات النافقة، والإشراف على دفنها بعد حرقها، وذلك في جسر المصرف، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها العثور على عدد من الحمير النافقة خلال هذا الشهر، مطالباً المواطنين بالإبلاغ عن مرتكبي تلك الوقائع، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

حملات لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وفي السياق، أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، عن الانتهاء من تحصين نحو 254 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حفاظاً على الثروة الحيوانية.

وقال حاتم كمال أنور، مدير الطب البيطري بالغربية، إن تلك القوافل والحملات الوقائية معظمها تدشن بشكل دوري شبه يومي وأسبوعي على الأكثر، لمواجهة أخطار إصابة الماشية بأمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير الطب البيطري أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 266 ألف و554 رأس ماشية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.