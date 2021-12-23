بريد الوطن .. هل حرام علينا أن نتمنى في دمياط؟

صوت الناس بدمياط، بكلمة حق، إنهم غير راضين عن سوء النظافة، مرة لارتفاع حدة إشغالات الشوارع، ومرة لانتشار الحفر والمطبات بالشوارع والميادين، ومرة لانخفاض ضغط مياه الشرب، ولا تصل الدور الأول إلا بمحرك كهربائى، ومرة لغياب دور الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط، لتصحيح ما اعوج من سياسات.. إلخ، والتساؤل: هل ارتفعت حدة تلك المشكلات لغياب المسئول القدوة؟ أم لغياب دور المجالس المحلية؟ وكانت تمثل نقطة لمشوار الحياة الخاطف، ونحن دمياطياً بحاجة لتفعيل دور العقول، لأن الاهتمام بما حول مبنى المحافظة يمثل الغاية، أما دمياط الجغرافيا والتاريخ 1029 كم مربعاً لا يهم النظر لها، بل مدينة دمياط، بها الكثير من نقاط غلق الشوارع، فأين التنسيق ما بين الوحدة المحلية لمدينة ومركز دمياط، ومديرية الطرق بدمياط، لمعالجة سوء الطرق بدمياط؟ لأن الطرق خاصة تعد مرآة للبعد الاقتصادى والاجتماعى لحركة أى مجتمع، ويجب صيانتها وتحديثها، ورفع كفاءتها، لتوفير طرق آمنة، منضبطة، وما بين الوحدة وقسم شرطة مرافق دمياط؟ بل دمياط مع الألفية الثالثة ليست لها روافد ثقافية سواء بتفعيل قصور الثقافة، أم مراكز الشباب بالقرى والمدن، كما أن دمياط المحافظة ليست بها دار للسينما، ومن هنا السفينة الدمياطية تواجه بحراً متلاطم الأمواج، وليت دمياطياً نعرف من هو أفضل قطاع تنفيذى دمياطى، حقق الهدف والغاية، ومن أجل غرس حب العمل فى كل المواقع الدمياطية.

يحيى السيد النجار

كاتب وباحث - دمياط

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