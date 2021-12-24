حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الميزان، الكثير من الأفكار الجميلة، والأحلام اللطيفة، ولكن في بعض الأحيان يواجه مشكلة في تحويلها لواقع، كما يُفضل أن يدخل في علاقة حب مع شريكه تفهمه أغلب أوقاته، ولا يحب البقاء لوحده والتعامل مع مشاعره ونفسه لوحده.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تأمّل في هدوء ولا تعطِ الثقة إلا لمن يستحقها.. من الذكاء أن تعرف متى تصمت واليوم مناسب لذلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وقد يفضي إليك البعض بأسرار وتكتشف أمورا خافية، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.