حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضّل مولود برج العقرب، فصل الشتاء والأجواء الباردة والطقوس الليلية الهادئة، كما يحبّ تلّقي الهدايا، ويفضلّ تلك التي لها معنى خاص وتحمل قيمة معنوية عالية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر بمنزل المشروعات يدعم أعمالك، وتحصل على مساندة البعض بسهولة.. الأصدقاء أيضًا يمنحوك السعادة وقد تجمعك بهم أجواء حلوة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

فينوس في منزل الحب تجعلك مشرقا وقد تعيش رومانسية حالمة ومن الممكن أن تؤثر في الجنس الآخر في هذه الفترة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.