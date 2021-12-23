منى الشاذلي تستعد للاحتفال بـ«رأس السنة» بسهرة «سوبر ستار»

تستعد الإعلامية منى الشاذلي، لتحضير حلقة خاصة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، لكي تُعرض ليلة رأس السنة، احتفالًا بهذه المناسبة كما اعتادت خلال السنوات الماضية.

نجم كبير في حلقة رأس السنة

وكشفت أسرة البرنامج، أن أحد النجوم «سوبر ستار» سيظهر في هذه الحلقة، وهو ضيف لم يظهر في برامج تلفزيونية منذ فترة طويلة.

ومن المقرر أن يغلب الطابع الترفيهي المعتاد في البرنامج على هذه الحلقة، حيث تمتليء بالألعاب والأغاني والمسابقات في أجواء احتفالية ممتعة، يتشارك فيها الجميع بهجة استثنائية.