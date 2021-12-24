إصابة رئيس الجبل الأسود بـ«كورونا»: أعراضه خفيفة

أصيب ميلو جوكانوفيتش، رئيس الجبل الأسود «مونتينيجرو»، الواقعة جنوب شرقي أوروبا، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقال مكتب الرئيس، في بيان، إن «جوكانوفيتش»، دخل الحجر الصحي بعد نتيجة إيجابية لاختبار كورونا في أعقاب اختلاطه بشخص مصاب بالفيروس.

وبلغت حصيلة الإصابات بـ«كورونا» في الجبل الأسود، 161944 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى 2385 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف مكتب «جوكانوفيتش»، أن رئيس البلاد، لديه أعراض خفيفة وهو بحالة جيدة، مشيرا إلى أنه وفقا للإجراءات لمحاربة الفيروس سيبقى في الحجر الصحي وسيؤدي واجباته الرئاسية العادية.

دوكانوفيتش حضر في «زغرب» احتفالا برفقة رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش

وذكرت وسائل إعلام، إن دوكانوفيتش، حضر مساء الثلاثاء الماضي، في العاصمة الكرواتية «زغرب»، الاحتفال بالذكرى السنوية لأنشطة الاتحاد الوطني للجبل الأسود في كرواتيا، وكان برفقته رئيس كرواتيا، زوران ميلانوفيتش.

الاثنين المقبل..التشيك تعتزم تشديد لوائح الدخول إلى البلاد

وفي التشيك، تعتزم السلطات، تشديد لوائح الدخول إلى البلاد ابتداءً من الاثنين المقبل، وقالت وزارة الصحة التشيكية، امس الخميس، إن القواعد الجديدة ستلزم القادمين البالغين حتى الملقحين والمتعافين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار «بي سي آر»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكانت حكومة التشيك، قررت في وقت سابق عدم تمديد حالة الطوارئ المقرر انتهاؤها في 26 ديسمبر الجاري، وبالتالي، سيتم إلغاء بعض القيود على التجول ابتداءً من بعد غد الأحد.

وستعفي القواعد الجديدة الأشخاص الحاصلين على الجرعة التنشيطية، وكذلك الأطفال غير الملقحين تحت 12 عاماً، وستواصل القواعد الجديدة السماح بدخول المراهقين حتى 18 عاماً من الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وسجلت إصابات «كورونا»، أعداداً قياسية في دول مثل: بريطانيا وفرنسا مما أرغم العديد من الدول الأوربية على تشديد القيود فيها مثل: إسبانيا وإيطاليا اللتين فرضتا مجدداً وضع الكمامة في الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

إصابة فؤاد أوقطاي نائب أردوغان بـ «كورونا»

من جانبه، أصيب فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بفيروس «كورونا»، وقال مكتب نائب الرئيس، في بيان، إن «أوقطاي» خضع لاختبار خاص بـ«كورونا» أعطى نتيجة إيجابية.

وكانت تركيا، سجلت 81 ألف حالة وفاة بـ«كورونا»، فيما سجلت السلطات، 9.247 مليون إصابة بـ الفيروس.

وأضاف مكتب أوقطاي، أن نائب الرئيس التركي، في حالة صحية جيدة ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى مدينة أنقرة.