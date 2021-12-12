«المصل واللقاح»: الموجة الخامسة لـ«كورونا» في أوروبا شديدة

طمأن الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين فيما يتعلق بانتشار متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، وقدرته على الهروب من المناعة واللقاحات، موضحًا أنه جرى تداول نفس الأقاويل بالنسبة لمتحوري «دلتا» و«دلتا بلس» في بداية انتشارهما، وعند زيادة انتشارهما كانت منظومة اللقاحات قوية في الحماية من المضاعفات.

إصابات بسيطة في صفوف الملقحين

وأضاف «الحداد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم، عبر شاشة DMC، أن بعض الملقحين أصيبوا أيضًا، لكن الإصابات كانت بسيطة، ونسب دخول المستشفيات كانت الأقل، متوقعًا أن يسلك «أوميكرون» نفس سلوك متحوري «دلتا» و«دلتا +»، ولن يحدث ما يسمى بالهروب المناعي، وأن اللقاحات ستكون مؤثرة.

اللقاحات فعالة ضد «أوميكرون» حتى الآن

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن شركة فايزر أعلنت أن اللقاحات حتى الآن فعالة ضد هذا المتحور، موضحًا أن الشركات ستظهر دراساتها التي تجرى على اللقاحات تباعا، معقبا: «الكل معرض للإصابة، ولكن متلقي اللقاح لديه ميزة بأنه سيتم حمايته من المضاعفات».

وأشار إلى أن الموجة الخامسة في أوروبا شديدة، لكن نسب الوفيات في الدول التي تتسم بقوة منظومة اللقاحات هي الأقل، وبالتالي فإن اللقاحات تحمي من مضاعفات «أوميكرون» الخطيرة المؤدية إلى الوفاة ونسب دخول المستشفيات، وتكون قليلة للغاية.

وفي وقت سابق، ذكرت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة مازالت تتعلم المزيد بشان متحور «أوميكرون»، ومدى مقاومته للقاحات من عدمها، ولكن البيانات والدراسات التي جرت خلال الأيام القليلة الماضية، أوضحت أن المتحور الجديد ينتقل بسرعة أكبر نسبيا بين البشر مقارنة بالمتحورات السابقة.