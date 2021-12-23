غلق كلي لشارع غرب سوميد بالاتجاهين في الجيزة بداية من غد الجمعة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق كلي لشارع غرب سوميد بدايةً من تقاطعه مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات بالاتجاه القادم من طريق الواحات باتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، وغلق كلي لشارع غرب سوميد بالاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو.

وذكرت محافظة الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء في تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط «العلمين – السخنة» وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر «طريق غرب سوميد»، والذي يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.

غلق شارع سوميد كليا امتداد محور 26 يوليو

وستغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع غرب سوميد كليا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد في الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو اعتبارا من الواحدة صباح غدِ الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى انتهاء الأعمال.

وأكدت أنه تيسيراً للحركة المروية تم إجراء التحويلات الآتية:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد في الاتجاه المؤدي لمحور 26 يوليو تحديداً في المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد، السير يميناً بشارع غرب سوميد في الاتجاه المؤدي إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين.

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب في السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير في اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- (موقع الغلق الكلي) السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.

محافظ الجيزة يوجه بتسيير الحركة المرورية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ ما يلزم نحو تسيير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة، وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.