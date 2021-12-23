غلق كلي لشارع القومية العربية من الدائري باتجاه ميدان البوهي بالجيزة لمدة شهر

تنوه محافظة الجيزة انه فى إطار تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية ( الخط الثالث ).ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى بإتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة ٣٠ يوما تبدأ الجمعة ٢٠٢١/١٢/٢٤ وحتى السبت ٢٠٢٢/١٢/٢٢، على أن تكون الأعمال من الساعة ١٢ صباحا وحتى الساعة ٥ صباحا.

وتيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلة الأتية:القادم من الطريق الدائرى بإتجاه ميدان البوهى عن طريق شارع القومية العربية يتم السير يمينا بشارع المدينة المنورة قبل موقع الغلق ثم السير يسارا بشارع محمد سعيد ثم يسارا مرة أخرى حتى شارع النصر بإتجاه شارع القومية بعد تجاوز منطقة الأعمال.ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤلى الإدارة العامة لمرور الجيزة بإتخاذ مايلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات