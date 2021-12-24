بدء التطعيم الثنائي لطلاب المدرسة اليابانية بأكتوبر الأحد المقبل

أكدت المدرسة المصرية اليابانية بفرع حدائق أكتوبر، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه تم توزيع كارنية التأمين الصحي على كل الطلاب والطالبات الذين حضروا أمس الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، مشددة على أولياء الأمور بضرورة الحصول على الكارنيه من حقائب الطلاب.

وأكد تامر السيد مدير المدرسة، على أنه يجب على أولياء الأمور استكمال إرسال «موافقة أو رفض» التطعيم ضد الالتهاب السحائي لمراحل المستوى الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، موضحاً أنه سوف يتم التطعيم الثنائي «تيتانوس وديفتيريا» يوم الأحد الموافق 26 ديسمبر الجاري لطلاب الصف الثاني والصف الرابع الابتدائي.

المدرسة حريصة على تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات مواجهة كورونا

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن تطعيم شلل الأطفال والالتهاب السحائي يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مؤكداً على أن من لم يرسل الموافقة يوم الأحد سوف يعتبر موافق لأن التطعيم إجباري، مشيراً إلى أن المدرسة حريصة على تنفيذ كل التعليمات الخاصة بإجراءات مواجهة كورونا كتعقيم الفصول بصفة مستمرة.

وأكدت المدرسة على أولياء أمور طلاب وطالبات المستوى الأول رياض أطفال، أنه تم تطعيم الجرعة التنشيطية بشلل أطفال لجميع الطلاب والطالبات الحاضرين بالمدرسة، مشددة على الحضور لمن لم يحصل على التطعيم من الطلاب والطالبات لأقرب مركز صحي تابع، وذلك لحضور مسؤولي الصحة مرة أخرى خلال الفترة المحددة وعدم تطعيم الطلاب مرة أخرى.

تعليمات من المدرسة لـ«أولياء الأمور».. إحضار أحذية رياضية دون أربطة

وفي سياق منفصل، شددت إدارة المدرسة، بأنه حرصاً من اللجنة الصحية بالمدرسة على صحة وسلامة الطلاب من التعرض للإصابة بالكدمات الشديدة والجروح أو الكسور، يجب على أولياء الأمور إحضار أحذية رياضية دون أربطة ويفضل أن تكون أحذية بلاصق مناسبة لتعاملات الطلاب وبالخصوص مراحل المستوى الأول والثاني من رياض أطفال و«Pr1».

وأكدت المدرسة على أن معظم الطلاب والطالبات ليسوا على القدر الكافي للتعامل مع أربطة الأحذية ويتركونها دون ربط، وذلك يؤدي إلى سقوطهم على الأرضيات الرخامية أثناء الحركة ويتعرضون إلى إصابات شديدة.