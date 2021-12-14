«المدارس اليابانية» تستعد لامتحانات «4 ابتدائي» للفصل الدراسي الأول

أكد مصدر بوحدة المدارس المصرية اليابانية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجرى حالياً الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الرابع الابتدائي، والتي من المقرر عقدها اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستعقد ورقياً في المدارس طبقاً للجداول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، وتتولى الإدارات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات من بنك المعرفة المعد من قبل الوزارة، مؤكداً أن مواصفات الامتحانات في المدارس اليابانية ستكون مثل المدارس الحكومية من حيث نوعية وعدد الأسئلة.

مصدر: لم يتم الإعلان عن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وعن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول، نوه المصدر إلى أنه لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بشرح الدروس وفق الخطة الزمنية المحددة لذلك، مشيراً إلى أن امتحانات شهر ديسمبر عقدت ورقياً وسط لجان مؤمنة.

ولفت لمصدر إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات شهر ديسمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وتم رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحاً أنه لم يتم إعلان نتيجة الامتحانات للطلاب وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات.

«التعليم»: عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 أما باقي المواد 15

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً اعتباراً من يوم 15 يناير المقبل، ويتم وضع أسئلة الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة لأخرى، مؤكدة أن عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا أما باقي المواد 15 سؤالًا.