مصرع شاب وإصابة آخر في حادثين متفرقين بالبحيرة

لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قرية الرباط التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

الأمن يتلقى إخطارا بالحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبو حمص يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية الرباط بطريق مصر إسكندرية الزراعي اتجاه إسكندرية بنطاق ذات المركز، وجرى حفظ الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

الانتقال إلي مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن للفحص والمعاينة وتبين وفاة «محمود عطية عبد الصمد عطية» 20 سنة، مقيم بقرية الرباط، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي أبو حمص العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة شاب في انقلاب سيارة بوادي النطرون

وأصيب شاب أيضا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة نقل بطريق الدبلوماسيين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى شابا مصابا إثر انقلاب سيارة نقل بنطاق ذات المركز، ونقل المصاب إلى مستشفى اليوم الواحد لعمل الإسعافات اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصاب

وبالانتقال والفحص تبين إصابة «محمد عيد محمد» 32 سنة، مقيم الدقهلية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.