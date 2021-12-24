رفع 4 آلاف حالة إشغال وشيشة بالمقاهي والكافيهات في حدائق الأهرام

تمكنت محافظة الجيزة، من رفع 4 آلاف حالة إشغال للمحال والمقاهي والكافيهات خلال حملات استمرت على مدار أربعة أيام متتالية بحدائق الأهرام.

تكثيف حملات ضبط المخالفين وإزالة التعديات

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار تكثيف حملات ضبط المخالفين وإزالة التعديات والمخالفات بحدائق الأهرام وتحقيق الانضباط، مشيراً إلى أن الحملات التي تم شنها وبالتعاون مع شرطة المرافق والأجهزة الأمنية قد ساهمت في إزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام.

مصادرة 1150 شيشة من مقاهي حدائق الأهرام

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالمتابعة الدورية للمناطق التي تم رفع الإشغالات والتعديات منها لعدم تكرار المخالفة مجدداً، لافتا إلى أنه تم تمشيط الكافيهات والمقاهي من الشيشة حيث تم ضبط ومصادرة 1150 شيشة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشأت المخالفة، وتمت إزالة عدد 82 حاجز حديدي من الشوارع تمت إقامته بالمخالفة لحجز أماكن ركن السيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورفع 19 عربة مأكولات ومشروبات ومدرجات خشبيه لعرض السلع و170 استاند لباعه جائلين ومحال تجارية لعرض المنتجات بنهر بالمخالفة و11 فاترينة عرض.

إجمالي مضبوطات الحملات

وأشار البيان، إلي أن حملات رفع الاشغالات بقطاع هضبة الأهرام شملت رفع 420 كرسى خشب و1250 كرسى بلاستيك و265 كرسى جلد و300 كرسى بامبو و9 شواية كبيرة و13 قلاية كبيرة و31 أنبوبة صغيرة منزلي و39 أنبوبة كبيرة و58 استاند حديد و45 استاند شبك و33 ثلاجة و17 شمسية كبيرة و110 ميزان و48 ترولى حديد و12 يافطة إعلانات و16 استاند مقرمشات.