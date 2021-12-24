تحصيل 390 ألف جنيه غرامات عدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

حصلت الأجهزة الأمنية 390 ألف جنيه غرامات عدم الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 7846 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

- ضبط 7846 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7810 أشخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 800 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 235 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1384 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.