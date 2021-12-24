خريطة رؤساء الغرف الصناعية الجدد.. 13 غرفة بلا تغيير ومفاجأة في «المعدنية»

حسمت مجالس إدارات الغرف الصناعية، أمس، اختيار رؤساء الغرف والوكيلين عن كل غرفة من غرف الاتحاد الـ19، ولم تشهد الغرف تغييرات كبرى، حيث تم الاستقرار على اختيار نفس الأسماء المعروفة في المجتمع الصناعي، والتي شغلت رئاسة الغرف الصناعية الكبرى على مدار الدورتين السابقتين، لتدير دفة الغرف خلال الدورة الجديدة التي تمتد حتى العام 2025.

وشهدت 13 غرفة استمرار رؤسائها السابقين كما هم دون تغيير، بينما طرق التغيير أبواب 6 غرف فقط من إجمالي غرف اتحاد الصناعات، وكانت أبرز الغرف التي شهدت تغييرات في رؤسائها وهيئة المكتب، غرفة الصناعات المعدنية، وغرفة دباغة الجلود، وغرفة الطباعة، والأدوية، غرفة الحرف اليدوية، وغرفة تكنولوجيا المعلومات، بينما لم يشهد باقي الغرف أي تغييرات على مستوى الرئاسة.

استمرار «الجزايرلي» في الغذائية

وبحسب القائمة، استمر «أشرف الجزايرلي»، رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية، الذي يشغل رئاسة الغرفة منذ العام 2016، بينما ضمت قائمة الوكيلين كل من «رنا محمد جمالي، وكيل أول، ومحمود عبد اللطيف وكيل ثان»، كما تم الاستقرار على اختيار إبراهيم الإمبابي وأحمد السيد كعضوين بهيئة مكتب الغرفة.

كذلك لم تشهد غرفة الملابس الجاهزة تغييرات، بعد اختيار محمد عبد السلام رئيسًا، وحمدي الطباخ وكيل أول، ومحمد الصياد وكيل ثان، بجانب بهية مدحت نظيم وأحمد فوزي عبد الوهاب كأعضاء هيئة مكتب، وفي غرفة البترول والتعدين استمر الدكتور تامر أبو بكر، خبير البترول المخضرم، رئيسا، وهي الدورة الثالثة أو الرابعة لـ«أبو بكر»، في الغرفة، بجانب الدكتور محمود سعد الدين كوكيل أول والدكتور عبد اللطيف الكردي وكيل ثان، والمهندس أيمن محمود نجيب، والمهندس حسانين محمد حسانين كأعضاء هيئة مكتب.

ولم تشهد غرفة التطوير العقاري أيضا تغييرات، حيث استمر المهندس طارق شكري رئيسا، والمهندس هاني العسل وكيل أول، ومحمد المنشاوي وكيل ثان، بجانب باسل شعيرة وعبير عصام أعضاء هيئة مكتب، الأمر ذاته في غرفة الصناعات النسيجية، برئاسة محمد المرشدي، الذي يشغل المنصب منذ أكثر من 3 دورات، ومعه محمود الشامي وكيل أول، وعبد الغني الأباصيري وكيل ثان، بالإضافة إلى عيسى مصطفى عيسى ومحمد فتحي كأعضاء هيئة مكتب.

لا تغييرات في الأخشاب والسينما

وفي غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، استمر المهندس أحمد حلمي رئيسا، وعلى رؤوف البدري وكيل أول، وطارق حبشي وكيل ثان، ومحمود إسماعيل أبو شوية وعمرو رضا أعضاء هيئة مكتب، كما استمر فاروق صبري رئيسا لغرفة صناعة السينما ومعه إسعاد يونس وهشام عبد الخالق ثروة وكيلين، بالإضافة إلى محسن علم الدين وعمرو الليثي أعضاء هيئة مكتب.

واستمر محمد المهندس في قيادة غرفة الصناعات الهندسية، بجانب حمادة داوود ومحمد العايدي وكيلين، ومحمد البودي ورأفت الخناجري أعضاء هيئة مكتب، وفي غرفة تكنولوجيا المعلومات جاء خالد إبراهيم رئيسا، خلفا لوليد جاد، كما تم اختيار د.مصطفى صالح وسامح السيد الملاح وكيلين، وسيف الله بدوي ومحمود أحمد السيد أعضاء هيئة المكتب.

استمرار رئيس غرفة صناعة الجلود

ولم تشهد غرفة صناعة الجلود تغييرات، حيث استمر جمال السمالوطي رئيسا، وتم اختيار يحي عبد الرحمن وكيل أول، وأحمد الحسيني وكيل ثانٍِ، بجانب نادر فؤاد ومؤمن التميمي أعضاء هيئة مكتب.

وفي غرفة الصناعات الكيماويات لم يتغير اسم الدكتور شريف الجبلي، الذي ارتبط اسمه برئاسة الغرفة منذ أكثر من 3 دورات، حيث يشغل رئاستها لأكثر من 11 عاما، وجاء خالد أبو المكارم وكيل أول، وعبد الله حلمي وكيل ثان، بجانب محمد عامر وشريف الزيات أعضاء هيئة مكتب، والأمر ذاته في غرفة مواد البناء، حيث استمر أحمد عبد الحميد رئيسا، والسيد البدوي وكيل أول، ومحمد خطاب وكيل ثان، وأحمد حافظ وأحمد شرين أعضاء هيئة مكتب، وهو الأمر الذي شهدته غرفة صناعة الحبوب التي يترأسها طارق حسانين لأكثر من دورتين، وتم اختيار عبد الغفار السلاموني وحسين عبد الرحيم وكلاء، بجانب مجدي الوليلي ومحمد سليمان أعضاء هيئة مكتب.

في المقابل، شهدت غرفة الصناعات المعدنية تغييرات جذرية على كافة المستويات، ومفاجآت عديدة، حيث تم اختيار د.عماد أحمد الألفي رئيسا، خلفا لجمال الجارحي، وتم اختيار سعيد حسن حامد وأيمن عشري وكيلين، بجانب رأفت قطب وخالد على عبد الله أعضاء لهيئة المكتب.

وانسحبت التغييرات على غرف أخرى، كان أبرزها غرفة الطباعة، التي ترأسها نديم إلياس، وغرفة الأدوية التي ترأسها الدكتور جمال الليثي، وغرفة دباغة الجلود التي ترأسها هشام جزر.