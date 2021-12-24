طوكيو تسجل أول حالة عدوى محلية بالمتحور «أوميكرون»

سجلت سلطات العاصمة اليابانية، أول حالة عدوى محلية بالمتحور الجديد «أوميكرون» من فيروس كورونا في طوكيو.

إصابة 4 أشخاص بالمتحور «أوميكرون» في طوكيو

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الجمعة عن حاكمة طوكيو يوريكو كويكي قولها «إنه تم تأكيد إصابة 4 أشخاص بالمتحور أوميكرون في طوكيو اليوم، أحدهم ليس لديه أي سجل سفر حديث للخارج، ولم نتمكن من التأكد كيف انتقلت إليه عدوى المتحور، لذا نعتقد أن هذه الحالة هي حالة إصابة انتقلت عدواها محليا».

ودعت كويكي، في تصريحات للصحفيين، إلى زيادة اختبارات الكشف عن الفيروس، حتى يمكن علاج من تظهر إيجابية فحوصهم للفيروس وعزلهم سريعا.

5 أشخاص مخالطين للطبيب نتائجهم سلبية

وأوضحت الشبكة اليابانية أن الشخص المصاب طبيب يعمل في عيادة بطوكيو، مشيرة إلى أن 5 أشخاص ممن يعملون مع الطبيب أو يعيشون معه تم تحديدهم كمخالطين للحالة، إلا أن جميع اختباراتهم للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.