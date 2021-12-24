حظك اليوم برج العذراء الجمعة 24-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء يتميز بأنه لديه طاقة حب كبيرة للأشخاص المقربين منه، يسعى دائما لتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في برجك يمنحك ثقةً وإصرارا وحضورا أخاذا وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس وعطارد بمنزل الحب يمنحانك سحرا، وتطل على العالم مشرقا متفائلا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.