روبي تطرح «هشك بشك» مع رشيدي عبر المنصات الإلكترونية

تستعد الفنانة روبي لطرح أحدث أغانيها بعنوان «هشك بشك»، وذلك في الثامنة مساء اليوم على جميع المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك احتفالا مع جمهورها بالعام الجديد.

أغنية «هشك بشك» من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى

أغنية «هشك بشك» من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو وإنتاج محمد رشيدي RP music وهندسة صوتية ومكساج ماهر صلاح وهي ضمن ميني ألبوم «على سهوة» الذي تتعاون فيه مع المنتج محمد رشيدي والذين يقومون بطرحه على فترات خلال الفترة المقبلة.

أغنية «هشك بشك» من إنتاج محمد رشيدي RP music

يذكر أن آخر أغنيات روبي التي طرحتها في الأسواق كانت أغنية «لازقة خفاش» عبارات غريبة، وهي طريقة اعتمدت عليها الفنانة روبي في غالبية أغنياتها التي طرحتها في صيف 2021، ومنها:

وأنا أقول لا ميعملهاش ده لازقلي لازقة خفاش

قمت بقى إنت عاملي مفاجأة وبِعتني بيعة من أم بلاش

وجاتلي البلوة على سهوة وأنا والله مش ناقصة

خفت لأموت من القهرة روحت متحزمة وراقصة

بجهز للفرح فستان وقاعدة بطفش العرسان

واتفقنا نجيب كام عيل لأ واخترنا الأسامي كمان

أديك قلبت الضحكة عياط

بدل ما أقول بِلوا الشربات قاعدة بلقّم القهوة

يا عيني عليّ عايشة ولاهية وأنتِ الآمرة وأنتِ الناهية

بقى تقابلني بألفين مرحب وتودعني بـ60 داهية

يا بير غويط يا سُهن يا خُن

أنا كبسة قهرتي كبسة بُن

لا عارفة أشكي ولا استهوى