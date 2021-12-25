اعترافات قاتل صديقه بشبرا الخيمة: هشم جمجمته بطلقة خرطوش بسبب موتوسيكل 

أدلى مسجل خطر يدعى «صبحى .ف» 22 سنة باعترافات تفصيلية حول قيامه بقتل صديقه «علاء . ع» 24 سنة، فى الشارع بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، حيث أقر المتهم بإصابته المجنى عليه بطلقة خرطوش فى رأسه فهشمت عظام جمجمته ولقى مصرعه فى الحال.

4 آلاف جنيه وراء الجريمة

وخلال التحقيقات التى أشرف عليها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، قال المتهم إن المجنى عليه اقترض منه 4 آلاف جنيه لشراء موتوسيكل، منذ 4 أشهر، ومنذ شهر تقريبا تعثرت أحواله المادية فطلب من المجنى عليه رد المبلغ، لكن الأخير ماطله.

الحل فى رصاصة

وأضاف المتهم، في اعترافاته، أنه مل من التواصل مع المجنى عليه بلا جدوى، فقرر الانتقام منه بعد أن تلقى رسالة منه تفيد بأنه لن يتمكن من سداد المبلغ فى وقت قريب، مشيرا إلى أنه تربص بالمجنى عليه ليلا فى الشارع وحاول الاستيلاء على الموتوسيكل الخاص به، لكن المجنى عليه تشبث به، فأطلق المتهم عليه رصاصة من فرد خرطوش، أصابت جمجمته فأودت بحياته.

خلافات مالية

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، بمديرية أمن القليوبية، من أحد المستشفيات باستقباله شخص له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم، مُصابا برش خرطوش بالوجه ووفاته، واتهام والده أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، أيضا، ومقيم بدائرة القسم، بإطلاق عيار نارى من فرد محلى، كان بحوزته تجاه نجله، فأحدث إصابته لخلافات مالية بينهما.

حبس المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته فرد محلى وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.