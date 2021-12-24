وزير التعليم لطلاب «تانية ثانوي»: ما الفرق بين الهرمونات والأعصاب؟

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثاني الثانوي، لمعرفة الفرق بين الهرمونات والأعصاب واكتشاف بنية الهرمونات وتاريخها وطريقة عملها من Britannica في منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري، والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مشددا في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على الإجابة على السؤال والاستفادة من المنصة.

وأكد «شوقي» أن الإجابة على سؤال الفرق بين الهرمونات والأعصاب في الندوة التي يتم تنظيمها على بنك المعرفة المصري، مشددا على الطلاب بضرورة الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

التعليم تكشف كيفية إعداد طلاب الصف الرابع لتقييمات العلوم للترم الأول

وفي سياق منفصل، وفرت منصة «ديسكفري»، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو تعليمي يوضح لطلاب الصف الرابع الابتدائي كيفية الاستعداد الجيد للامتحانات والتعرف على تقييمات مادة العلوم، إذ أكدت بسمة ضيف، معلمة علوم، أن كتاب العلوم يحتوي على كتاب التلميذ والذي يشمل أنشطة وأسئلة التحقق من المفهوم والمشاريع الخاصة بكل وحدة.

وأضافت «بسمة» في الفيديو، أن الكتاب يساعد الطلاب في التعرف على ما تدرسه وفهم محتوى المقرر الدراسي، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بالرجوع لمنهج بعينه أو درس محدد في الامتحان لأن نظام التعليم الجديد عبارة عن رحلة تعلم وليس حفظ مقرر دراسي، فالأدلة تساعد الطالب في التعرف على ما تعلمه وكيفية التفكير فيه وكيفية تحليل الصور.

الأسئلة تقيس كل ما تعلمه الطالب في المقرر الدراسي

وأوضحت مدرسة العلوم، أن نظام التعليم الجديد في مناهج الصف الرابع الابتدائي لا يهتم بسرد معلومات بعينها، والهدف ليس الامتحان والسؤال بل الهدف هو رحلة التعلم حتى يتمكن الطالب من الإجابة على الأسئلة وتطبيق المهارات التي اكتسبها في الوحدات التعليمية لأن الأسئلة تقيس كل ما تعلمه الطالب في المقرر الدراسي.

وشددت على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مثل بنك المعرفة المصري وقناة مدرستنا التعليمية، موضحة أن هذه المنصات تساعد الطالب في التعرف على كيفية فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.