جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 في القاهرة والجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، تفاصيل جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات ومراجعة المقررات الدراسية من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 في الجيزة

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 12 يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط لمدة ساعتين ونصف.

- يعقد يوم السبت الموافق 15 يناير امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين وامتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يعقد يوم الإثنين الموافق 17 يناير امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- يعقد يوم الخميس الموافق 20 يناير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية لمدة ساعتين.

- يعقد يوم الأحد الموافق 23 يناير امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين ومادة التربية الرياضية لمدة ساعة.

مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022 في القاهرة

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل مواعيد امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2022، موضحة في بيان لها، أن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يناير حتى يوم الأربعاء 26 من نفس الشهر، مؤكدة أنه تم تكشيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة استعدادات الإدارات التعليمية للامتحانات.

ولفتت المديرية، أن الامتحانات ستتوقف أيام 6 و7 و8 يناير بسبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير الموافق عيد الغطاس، ويوم الخميس الموافق 27 يناير لعيد الشرطة، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للامتحانات.