الكاتدرائية تستعد لجنازة الأنبا كاراس وقنا تتأهب لمراسم الدفن (صور)

وصل منذ قليل إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، جثمان الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لبدء القداس الإلهي وصلاة الجناز برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

صلوات تجنيز ودفن الأنبا كاراس أسقف المحلة

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن صلوات تجنيز الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، ستقام في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الجمعة، وليتجه بعد ذلك الجثمان إلى محافظة قنا، حيث سيوارى الثرى في دير الملاك ميخائيل بإيبارشية نقادة وقوص للأقباط الأرثوذكس، حيث أقيم مدفن خاص للأسقف هناك، ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن في الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وتوفي الأنبا كاراس أسقف المحلة، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع قصير مع المرض إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد في منتصف الشهر الماضي، عن عمر بلغ 63 سنة بعد أن قضى في حياة الرهبنة 38 سنة منها ثماني سنوات أسقفًا عامًا لإيبارشية المحلة الكبرى.

لمحات من حياة الأنبا كاراس أسقف المحلة

والأنبا كاراس، أسقف المحلة، وُلِد يوم 10ديسمبر 1958 في قرية الجزائر بمركز سمالوط في محافظة المنيا، ودخل دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون عام 1981 وترهب فيه باسم الراهب متياس الصموئيلي في 1983، وانتقل إلى دير العذراء (المحرق) عام 1989 وهناك أخذ اسم «الراهب سارافيم المحرقي»، وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والماجستير في تاريخ الكنيسة من معهد الدراسات القبطية، وصار وكيلًا عامًّا لإيبارشية نقادة وقوص منذ عام 1991 حتى 2013، حيث سيم أسقفًا عامًّا بيد البابا تواضروس الثاني في 16 نوفمبر 2013 وتولى الإشراف على إيبارشية المحلة الكبرى، وتولى مسؤولية مقرر مساعد لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومقرر لجنة إدارة الأزمات المتفرعة منها.