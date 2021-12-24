نائب بالشيوخ: مشاركة المسلمين والمسحيين في الأعياد رسالة للعالم أجمع

قال النائب هادي مرجان، عضو مجلس الشيوخ: «تربينا على أننا مجتمع واحد بين المسلمين والمسيحيين والمناسبات واحدة، ونفرح بيننا جميعا في عيد الفطر والأضحى والمولد النبوي ومع أعياد المسيحيين وعيد القيامة، ونحن شعب مميز بهذه العلاقة والعالم اجمع يشهد بها».

الرئيس لا يميز بين الجميع

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أن الرئيس لا يميز بين الجميع وفي كل خطبه أو أي مناسبة يحرص ألا يذكر مسلم أو مسيحي ودايما يقول إننا يد واحدة ومع بعض وهذا يعطي رسالة أننا واحد وان كان البعض يحاول يثير الفتن لكن لن يستطيع ذلك في ظل المحبة بيننا».

وأشار إلى أن المحاولين لبث الفتن، تكون عقولهم مغيبة ولا يعرفون الدين الصحيح الذي يرسخ للمحبة والتوافق، لكن هذه أرضنا وأننا واحد، والله أوجد الأديان وكلنا خليقته وهي تعاليم واحدة ووصايا واحدة، والجميع يتبعها.

عضو الشيوخ: المغيبين عقليًا عليهم مراجعة أنفسهم

وقال: «المغيبين عقليًا عليهم مراجعة أنفسهم ويجب أن نعود إلى القيم، وفي جلسات مجلس الشيوخ عندما نتناقش في أي مناسبة أو قرار خاص بالدين، فإنه يشمل الدين الإسلامي والمسيحي والمسجد والكنيسة أو بنائهم أو ترميمهم، وبالتالي نزرع داخل الناس مفهوم الكل».

وواصل: «المشاركة في الأعياد توصل رسالة لننا كيف نفرح سويًا، ونهنئ ونفرح بعضنا البعض، وهي فرصة تجمعنا والعالم كله عندما يرى ذلك، والمحبة ليست مجرد شعارات، ولكن نؤدي رسالة جديدة أننا واحد، وحدث تشدد في وقت سابق لكن سنعود إلى ما كنا عليه».