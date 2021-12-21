8 ضوابط لوزارة الطيران المدني خلال موجات الطقس السيئ.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الطيران المدني، عن تفعيل 8 ضوابط بكافة المطارات خلال موجات الطقس السيئ والتقلبات الجوية في فصل الشتاء، ضمن تحذيرات الأرصاد الجوية من التغيرات المناخية وتداعيتها على الصعيد المحلي.

8 ضوابط لوزارة الطيران المدني خلال الطقس السيئ

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير الضوابط التي أعلنتها وزارة الطيران المدني لتأمين الركاب والمسافرين وضمان انتظام حركة الطيران بكافة المطارات، ومن بينها الآتي:

1 - رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة والمطارات المصرية لمتابعة انتظام حركة الطيران بجميع المطارات، بحيث تسير الحركة الجوية بشكل طبيعي ومنتظم.

2 - يشكل وزير الطيران المدني غرفة عمليات مركزية تقوم بالتنسيق بين سلطة الطيران المدني ومركز العمليات المتكامل بمصر للطيران، والمطارات وهيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس وتطورات الأحوال الجوية لحظة بلحظة .

التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة

3 - التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة حال هطول أمطار غزيرة لضمان سيولة الحركة داخل مطار القاهرة وخارجه وكافة المطارات من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين.

4 - التأكد من تواجد فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة هطول الأمطار في مواقع العمل المختلفة.

وزير الطيران يوجه بفتح مخرات السيول بمختلف مطارات الجمهورية

5 - ووجه وزير الطيران المدني بضرورة الاستعداد لفتح مخرات السيول بمختلف مطارات الجمهورية حال سقوط أمطار، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات المخصصة لها .

6- تعلن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات حالة الطوارئ القصوى بجميع صالات السفر والوصول، لاستقبال المسافرين، وتقديم كافة الخدمات الطبية، والتأكد من استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

ضرورة توخى الحذر بأرض المهبط

7- شددت شركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية بأرض المهبط، حرصا على سلامة العاملين، والحد من الحوادث أثناء حركة الهبوط وإلاقلاع.

8 - تشدد السلطات الأمنية من إجراءاتها، خاصة أمام صالات السفر، للحد من الزحام داخل صالات السفر.