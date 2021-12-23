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محمود مسلم

بريد الوطن .. إلى أحمد سليم

كتب:

الوطن
09:26 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أحمد يا حفيد الملك الرائعِ

يا شمسنا بالشعاع القاطعِ

أنت القلب الحديدى الساطعِ

وأمثال جدك كعدد الأصابعِ

دُس يا فتى رقاب الحزن والغمِ

بقدمك البلورى وخطط للنعمِ

وارتحنا من سنة خيانة الغنمِ

وعِش لهندسة الزراعة والقلمِ

وستقود الشرطة وتمحو الألمِ

أبا أحمد لا تحزن ولا تغضبْ

فالمستقبل كالموت ولا مهربْ

ويشفينا الشافى من عض العقربْ

وبأعيادنا القارات ستطربْ

وتمر السنون وتفر كالثوانى

وتورق وتثمر بلد الأمانى

وعلى غصن قلبى طير غوانى

تغنى للوالد مفاخر الألحانِ

                                                                  عبداللطيف أحمد فؤاد 

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