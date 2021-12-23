بريد الوطن .. إلى أحمد سليم
كتب:
الوطن
09:26 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
صورة تعبيرية
أحمد يا حفيد الملك الرائعِ
يا شمسنا بالشعاع القاطعِ
أنت القلب الحديدى الساطعِ
وأمثال جدك كعدد الأصابعِ
دُس يا فتى رقاب الحزن والغمِ
بقدمك البلورى وخطط للنعمِ
وارتحنا من سنة خيانة الغنمِ
وعِش لهندسة الزراعة والقلمِ
وستقود الشرطة وتمحو الألمِ
أبا أحمد لا تحزن ولا تغضبْ
فالمستقبل كالموت ولا مهربْ
ويشفينا الشافى من عض العقربْ
وبأعيادنا القارات ستطربْ
وتمر السنون وتفر كالثوانى
وتورق وتثمر بلد الأمانى
وعلى غصن قلبى طير غوانى
تغنى للوالد مفاخر الألحانِ
عبداللطيف أحمد فؤاد
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