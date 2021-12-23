بريد الوطن .. إلى أحمد سليم

أحمد يا حفيد الملك الرائعِ

يا شمسنا بالشعاع القاطعِ

أنت القلب الحديدى الساطعِ

وأمثال جدك كعدد الأصابعِ

دُس يا فتى رقاب الحزن والغمِ

بقدمك البلورى وخطط للنعمِ

وارتحنا من سنة خيانة الغنمِ

وعِش لهندسة الزراعة والقلمِ

وستقود الشرطة وتمحو الألمِ

أبا أحمد لا تحزن ولا تغضبْ

فالمستقبل كالموت ولا مهربْ

ويشفينا الشافى من عض العقربْ

وبأعيادنا القارات ستطربْ

وتمر السنون وتفر كالثوانى

وتورق وتثمر بلد الأمانى

وعلى غصن قلبى طير غوانى

تغنى للوالد مفاخر الألحانِ

عبداللطيف أحمد فؤاد

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