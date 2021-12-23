بريد الوطن .. كرة القدم وحيادية البرامج

من الجميل أنه لدينا برامج متعددة لتغطية الأحداث الجارية على كل المستويات، ومن أبرز البرامج الرياضية لمشاهدة قطاع كبير من الشعب، خاصة رياضة كرة القدم التى تعد اللعبة العالمية.

إلا أنه ظهر فى الآونة الأخيرة فى تقديم البرامج الرياضية بعض مقدميها يغلب عليهم تعصبهم لنادٍ معين بطريقة تثير حالة انقسام بين المشاهدين، منهم من يؤيد مقدم البرنامج ويتفاعل معه، ومنهم من يرى أن طريقة التقديم تسير حالة التعصب الأعمى، مما تفقد المعنى الحقيقى الأصيل للروح الرياضية، روح التمتع باللعبة الجميلة، وتشجيع للفريق المغلوب، فكلا الفريقين يلعب بروح الفريق الواحد، ويتمنى الفوز، ولكن لظروف ما يخفق فريق فى الفوز، وفى الأول والآخر فرق مصرية.

فيا ليت نعود للروح الرياضية، ولا نتبادل اتهامات ولا التحيز الأعمى لفريق ما. فمقدمو البرامج عليهم انتقاء الكلمات والجمل والتعبير عن الفائز وأيضاً الخاسر، بطريقة لا تحتمل فهمها على أنها إهانات وإساءة، لأن ذلك يعود على المشجعين بحالة من الانقسام والخلافات التى تصل لمشاجرات وغيرها من الحوادث، فمصر الرياضية من القديم مدرسة فن وذوق وأخلاق ونافذة للتعليم الكروى للعالم، وعلينا أن نعيد للرياضة دورها الأصيل لا للتجارة والتربح على حساب التخلى عن قيمنا ومبادئنا وأخلاقنا المصرية.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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