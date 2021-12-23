بريد الوطن .. وجِّه بإنهاء معاناتنا مع بلطجي عزبة النخل يا محافظ القاهرة

نعانى نحن سكان شارع عزيز المصرى، أمام محطة مترو عزبة النخل الشرقية، من وجود بلطجى يبيع فاكهة أمام الكشك المجاور لمحطة المترو، ويعترض المارة وهو كثير المشاجرات والضجيج، تقدمنا بعدد كبير من الشكاوى عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ووزارة التنمية المحلية، وفى كل مرة يأتينا الرد بأنه تمت إزالة سبب الشكوى، رغم أن البائع لا يزال موجوداً، يمارس عمله، ولم يتعرض له أحد من الحى أو إدارة الإشغالات فيه، وبعد أن كانت شكوانا هى وجود البائع، أصبح عزوف إدارة الإشغالات عن حل مشكلات الناس بدوافع لا نعلمها، لذلك نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، سرعة بحث شكوانا.

عن الأهالى: محمد السيد متولى