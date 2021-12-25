حظك اليوم برج العقرب السبت 25-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحبّ مولود برج العقرب تلّقي الهدايا، ويفضلّ تلك التي لها معنى خاص وتحمل قيمة معنوية عالية، كما يحبّ الألوان القويّة والتي تدل على قوّة شخصيتهم مثل اللون الأزرق، والبنفسجي، والأحمر، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي يمنحك طاقة وقدرة على تنمية أعمالك، وتحصل بسهولة على دعم الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

ما زال القمر في منزل الأصدقاء وقد تجمعك بالأحباب والأصدقاء أفكار ونشاطات وأوقات ممتعة.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد حلمي ويوافق تاريخ ميلاده 18 نوفمبر.