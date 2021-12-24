«تنشيط السياحة»: نتمنى ظهور تأثير الحملات الترويجية في يناير المقبل

قال الدكتور عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن شركات السياحة والدولة قامتا بجهد كبير للترويج للسياحة المصرية في الخارج للترويج لموسم شتاء 2022، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تأثير جيد للحملة الدعائية الإلكترونية التي أُطلقت خلال الفترة الماضية، وأن يظهر تأثيرها المباشر بداية من شهر يناير المقبل.

مبادرات تستهدف الشباب المصري

وأضاف «القاضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أنه بالنسبة للسياحة الداخلية فإن هناك عدة حملات نُفذت في 2021، ومنها حملة «شتي في مصر»، وحملات أخرى كانت موجهة بالأساس إلى الشباب لأنهم الفئة الأكثر قدرة على استكشاف أماكن جديدة في البلد، ويستطيعون التحرك في كل مكان، ولذلك أطلقوا أكثر من حملة ترويجية تستهدفهم.

وتابع رئيس هيئة تنشيط السياحة، بأن مبادرة «شتي في مصر» تزامنت مع حملة أخرى نفذتها وزارة الطيران خفضت فيها أسعار الطيران الداخلي إلى عدة أماكن سياحية، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالترويج للسياحة الداخلية سوف تُنفذ أيضًا مرة أخرى في الفترة المقبلة، لأن الشعب المصري يجب أن يستمتع ببلاده.

الرد على شكوى المصريين من ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أنه بالنسبة لأسعار الفنادق، فإن الفنادق هي التي تحدد سعر الغرف، وهم يضعون أسعارًا عادلة، ولكن السائح المصري المحلي يخطط قبل السفر بفترة قصيرة جدًا، ولذلك فإن غالبية الوحدات تكون محجوزة والباقي أسعاره مرتفعة، ولكن السائح الأجنبي يحجز مبكرًا ويحصل على الأسعار المخفضة، داعيًا المصريين إلى التخطيط المبكر للأسعار، خاصة أن هناك مناطق بأسعار مناسبة جدًا لهذه الرحلات.