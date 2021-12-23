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برنامج لبناء قدرات العاملين بالفنادق على السياحة الخضراء

«فؤاد»: دمج «الاستدامة البيئية» في المنشآت الفندقية يخلق ميزة تنافسية

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الوطن
08:53 م | الخميس 23 ديسمبر 2021
عدد من العاملين بالمنشآت الفندقية أثناء برنامج التدريب

عدد من العاملين بالمنشآت الفندقية أثناء برنامج التدريب

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تنفيذ برنامج لتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بقطاع الفنادق من خلال مشروع «دمج وصون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر»، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، على مدار 3 أيام بمدن مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ، بحضور ممثلين عن 62 منشأة فندقية.

وقالت «فؤاد» فى بيان، أمس، إنَّ البرنامج يأتى ضمن جهود البيئة لدعم السياحة المستدامة ودمج البعد البيئى فى ملفات التنمية، ومنها الأنشطة السياحية، بهدف تعميم تنفيذ معايير الاستدامة فى تشغيل المنشآت الفندقية، والمساهمة على زيادة ربحية واستدامة القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج جاء بعد تقييم الوضع الحالى للفنادق وإعداد توصيات بالمعايير الواجب تطبيقها للتقليل من نفقاتهم وتحقيق أعلى معدل للاستدامة المالية والبيئية، حيث يتم حالياً إعداد الدليل الإرشادى لتطبيق هذه المعايير، لافتة إلى أن بناء قدرات العاملين فى المنشآت الفندقية فى مجال الاستدامة البيئية، وخاصة فى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، يسهم فى تطوير العمل بالفنادق ومنحها ميزة تنافسية سياحية مع استضافة مصر فى نوفمبر المقبل لمؤتمر المناخ «COP27» الذى يعد الحدث الأضخم بيئياً من حيث حجم المشاركة من بلدان العالم.

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